Wir verlosen Starterplätze für den Austria Triathlon

Seit 1988 ist Podersdorf eng verbunden mit der Triathlon-Langdistanz. Vom legendären „IRONMAN“ in Hawaii inspiriert suchte Ende der 80er-Jahre der Triathlon-Pionier Kurt Mitschko nach einer Alternative in Österreich – und erschuf sie am Neusiedlersee. Aufgrund der flachen Streckenführung gilt der Austria-Triathlon als guter Boden für schnelle Zeiten. Trotzdem wissen all jene, die sich schon einmal durch die „Podersdorfer Hölle“ (ein Abschnitt der Laufstrecke) gekämpft haben, dass einem dieser Triathlon alles abverlangt. Neu ist, dass der Schwimmbewerb im acht Hektar großen Badesee der Therme St. Martin stattfindet. Die restlichen Strecken gehen durch den Nationalpark mit der Finishline in Podersdorf.

Die BVZ verlost Starterplätze für die Sprint-Strecke und für die Olympische Distanz beim Austria Triathlon von 1. bis 3. September in Podersdorf. Kennwort: Sprint. Kennwort: Olympische Distanz. Einsendeschluss: 13. Juli.