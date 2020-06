Der Lebensmitteleinzelhandel wird täglich von über 160 Familienbetrieben von LGV Gärtnergemüse und Seewinkler Sonnengemüse mit frischem Gemüse aus den besten österreichischen Gemüseregionen versorgt.

Bunte Blockpaprika, rote und gelbe Spitzpaprika sowie scharf-pikante, hellgrüne Pfefferoni und Snack-Paprika kommen beispielsweise von Gemüsebauern Michael Unger.

Unger: „Die Genossenschaft kümmert sich darum, dass unser Gemüse gewaschen und verpackt wird, sie prüft die Qualität und bringt es auf raschestem Weg in den Handel, damit es die Konsumenten unter den beiden Marken „Gärtnergemüse LGV“ und „Seewinkler Sonnengemüse“ knackfrisch kaufen können. Da uns die LGV Sonnengemüse diese Aufgaben abnimmt, können wir uns ganz auf das konzentrieren, was wir am besten können: Das beste frische Gemüse anbauen.“

