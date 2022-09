Seid dabei! BVZ verlost Tickets für den Buschenschank im Apfelgarten in Bildein

Foto: Andreas Graf

M itte September steht in Bildein das nächste musikalische Highlight an: Beim Buschenschank im Apfelgarten fügt sich zusammen, was perfekt zusammen passt: Kulinarik, Gastfreundschaft und Musik. Typische Buchenschank-Kost vom Buschenschank Mostzeit, vereint mit regionalen Tropfen der Weinidylle nebst musikalischem Ohrenschmaus: Ernst Molden, Walther Soyka und Hannes Wirth haben ihr aktuelles Programm »schdean« in Memoriam Willi Resetarits mit im Gepäck.

Das Organisationsteam rund um Eva-Maria Ranftl freut sich, dass dieser kulturelle Hochgenuss diesmal wieder im gewohnten Ambiente des pittoresken Apfelgartens stattfinden kann. MOLDEN SOYKA WIRTH »SCHDEAN« IN MEMORIAM WILLI R. (Konzert) Für musikalische und wohl auch emotionale Höhepunkte sorgen die aktuellen Amadeus-Preisträger Molden Soyka Wirth in Memoriam an ihren Freund und musikalischen Wegbegleiter Willi Resetarits. Die drei Musiker Ernst Molden, Walther Soyka und Hannes Wirth haben sich dazu entschlossen, alle Termine die ursprünglich als Quartett geplant waren, im Trio zu spielen — mit Lieder aus ihrem aktuellen Album „Schdean" und älteren Sachen, „darunter auch ein paar von willis, äh, privat-songs", wie es in der emotionalen Presseaussendung von Ernst Molden heißt: „wir haben liebe gesellschaft bitter nötig." THOMAS ANDREAS BECK (Lesung & Konzert) Eine Mischung aus Texten und Liedern bringt der charismatische Wiener Autor und Liedermacher Thomas Andreas Beck mit in den Apfelgarten — und fügt sich damit perfekt in die Buchenschank-Atmosphäre mit ein. ZAHORACKA BANDA (Dämmerschoppen) Ebenfalls mit von der Partie: Die kultige Zahoracka Banda, die wohl kleinste Blasmusik der Welt, sorgt für den passenden Dämmerschoppen-Soundtrack.