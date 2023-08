Die Pferdeshow „Lipizzaner & Friends“ begeistert jährlich das Publikum vor der prächtigen Kulisse des Barockschlosses in Halbturn. Am 20. August wird der barocke Garten so erneut zum Tanzparkett für die edlen Rösser und bietet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Die BVZ verlost Tickets für die Pferdeshow „Lippizaner & Friends“ am 20. August im Schloss Halbturn. Kennwort: Pferdeshow. Einsendeschluss: 10. August.