Liebhaber von guten Weinen und entspannter Musik sind hier genau richtig: Beim Wine & Sound Summerclosing am 12. September im Weingut K + K Kirnbauer in Deutschkreutz wird auf die letzten Sommertage angestoßen. Für die Musik an einem gemütlichen Nachmittag und einem Abend unter Freunden sorgt DJ Groundlevel Vienna. Eine steirische Note bringt das Gast-Weingut Potzinger aus Gabersdorf ein. Für den kulinarischen Genuss sorgt „Fleischbank by Poor“.

Die BVZ verlost Karten für die Weindegustation „Wine & Sound“ im Weingut K+K Kirnbauer am 12. September in Deutschkreutz und je eine Flasche Wein. Teilnahmeschluss ist der 2. September.