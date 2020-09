Die Show „Sting – My Songs“ kommt im nächsten Sommer nach Europa. Diesmal mit einem besonderen Auftritt am 7. Juli 2021 am wunderschönen Gelände des Schlossparks Esterházy in Eisenstadt. Als Support hat er die irische Musikerin Imelda May mit dabei.

„Stings – My Songs“ wird eine rasante, dynamische Show sein, die sich auf die beliebtesten Songs von Sting konzentriert und die gesamte Karriere des 17-fachen Grammy Award-Gewinner von „The Police“ und als Solokünstler umfasst. Fans dürfen sich auf „Englishman in New York“, „Fields Of Gold“, „Shape Of My Heart“, „Every Breath You Take“, „Roxanne“, „Message In A Bottle“ und viele andere große Songs freuen.

Live wird Sting mit Begleitung eines elektrischen Rockensembles mit folgender Besetzung, spielen: Dominic Miller (Gitarre), Josh Freese (Schlagzeug), Rufus Miller (Gitarre), Yolanda Charles (Bass), Kevin Webster (Keyboard), Shane Sager (Harmonica), Melissa Musique und Gene Noble (Backing Vocals).

Als einer der markantesten Solokünstler der Welt erhielt Sting zusätzlich elf Ramy Awards, zwei Brits, einen Golden Globe, einen Emmy, vier Oscar-Nominierungen, eine Tony-Nominierung, den Century Award des Billboard Magazine und er wurde von MusiCares zur Person des Jahres 2004 gewählt.

Die BVZ verlost Karten für „Sting – My Songs“ am 7. Juli im Schlosspark Esterházy in Eisenstadt. Teilnahmeschluss ist der 3. November.