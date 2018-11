In diesem Rahmen wird auch das letzte Werk von Giacomo Puccini, „Turandot“, in mehreren ungarischen Großstädten konzertartig aufgeführt – so am 25. November auch in Szombathely.

Die Oper, deren wohl bekannteste Arie, Nessun Dorma die wahrscheinlich meist gesungene und berühmteste Opernarie der Welt ist, kann das Publikum in Szombathely in einer fantastischen Besetzung sehen und hören. Die Hauptrollen werden von Tünde Szabóki, István Rácz, István Kovácsházi und Orsolya Sáfár gesungen.