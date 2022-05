BVZ-Badetag: Pack die Badehose ein

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Einzigartig sind die großzügige Baby World, die Fun World und die Speed World mit der Mega-Tube-Rutsche „XXL Monster Ride“ mit 270 Metern Länge und der längsten Virtual Reality Rutsche der Welt in der Sonnentherme Lutzmannsburg. Zahlreiche weitere Rutschen, die Swim Academy mit Sommer-Schwimm-Camps, Virtual Reality Schnorcheln, der Splash Pool mit drei Sprungtürmen und Kletterwand, die Elektro-Bumper-Boats, die Kids-Show-Arena und weitere Attraktionen garantieren uneingeschränkten Familienspaß. Beim BVZ-Badetag am 12. Juni gibt es die Chance, all das zu entdecken.

Die BVZ verlost Tageseintritte für jeweils einen Erwachsenen plus ein Kind bis 15 Jahre. Auf die Gewinner wartet vor Ort zusätzlich auch noch ein kleines Geschenk. Einsendeschluss: 6. Juni.