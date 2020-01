„The 100 Voices of Gospel“ bringen all‘ das zum Ausdruck, wofür das Musikgenre steht: Musikalische Leidenschaft, unbändige Lebensfreude, menschliche Wärme und überschäumende Energie. Dieser multiethnische Chor mit Sängerinnen und Sängern aus über 25 verschiedenen Ländern, Kulturen und unterschiedlichen Religionen zieht das Publikum von der ersten Sekunde in den Bann. Der Chor zeigt eine mitreißende und temperamentvolle Show voller Emotionen, die Menschen auf der ganzen Welt in Begeisterung versetzt und zum Singen und Tanzen einlädt. Jetzt geht das Gesangsspektakel mit neuem Programm auf Tournee und wird am 18. Januar 2020 in der Wiener Stadthalle sein.

The 100 Voices of Gospel: Die BVZ verlost Karten für den 18. Jänner in der Wiener Stadthalle. Kennwort: Gospel. Einsendeschluss: 13. Jänner.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich auch jetzt schon Tickets sichern auf BVZ.at/ticketshop!