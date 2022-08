Festival der guten Laune mit Gernot & Niavarani: Wir verlosen Karten!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Bis Ende September wird die Theater im Park Bühne wieder den unterschiedlichsten Kunstformen einen stimmungsvollen Freiraum geben und der Privatgarten der Familie Schwarzenberg dem kulturinteressierten Publikum offen stehen. Unter den vielen Highlights des Programms sind auch zwei neue Komödien von und mit Michael Niavarani.

Wenn sie im Kaffeehaus sitzen oder bei einer Probe sind, kann es vorkommen, dass Viktor Gernot und Michael Niavarani einen plötzlichen Schlageranfall bekommen und Gernot „Oh, Coconutt-a women“ oder Niavarani „Komm mit und steck‘ Dir deine Sorgen an den Hut“ – singt oder vielmehr schreit. Das soll nun in einen Theaterabend verwandelt werden. Von Peter bis Alexander, von Gus bis Backus, von Caterina bis Valente wird der musikalische Bogen überspannt, bis eine Saite reißt.

Die BVZ verlost Tickets für „Schlageranfall“ von Viktor Gernot & Michael Niavarani am 27. September im Theater im Park am Belvedere in Wien.