Jetzt Tickets für "Die kleine Meerjungfrau" gewinnen!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Die kleine Nixe interessiert sich sehr für das Leben der Menschen und verliebt sich in den Prinzen Leonardo. Diesen rettet sie nach einem schweren Sturm, doch er kann sich danach nur noch an ihre liebliche Stimme erinnern. Als die böse Wasserhexe davon erfährt, bietet sie Undine an, ihr Beine herbeizuzaubern, wenn diese ihr dafür ihre Stimme gibt. Undine lässt sich darauf ein, muss aber innerhalb von drei Tagen den Prinzen dazu bringen, sich in sie zu verlieben, sonst wird sie zu Meeresschaum. Als der Prinz die schöne Nixe sieht, ist er sich nicht sicher, ob sie seine Retterin ist, da sie keine Stimme mehr besitzt.

Die BVZ verlost Tickets für „Die kleine Meerjungfrau“ am 18. März im Kulturzentrum Oberschützen und am 19. März im Kultur- und Kongress Zentrum Eisenstadt. Einsendeschluss: 13. März.