Spaß für Wasserratten und Badenixen beim BVZ-Badetag

Die Sonnentherme Lutzmannsburg bietet für ihre jungen und älteren Gäste zahlreiche Attraktionen, tolle Wochen-Programme und weitere Highlights. Einzigartig sind etwa die Baby World, die Fun World und die Speed World mit der Mega-Tube-Rutsche „XXL Monster Ride“ und der längsten Virtual Reality Rutsche der Welt. Beim BVZ-Badetag habt ihr die Chance, all das und noch mehr zu entdecken.

Die BVZ verlost Eintritte für den BVZ-Badetag am Sonntag, dem 4. Juni, in der Sonnentherme in Lutzmannsburg. Auf die Gewinner wartet vor Ort außerdem ein kleines Geschenk. Kennwort: Badetag. Einsendeschluss: 29. Mai.