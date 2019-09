Hier werden Sie mit wahren Gaumenfreuden verwöhnt. Neu renovierte, moderne Zimmer mit Balkon und Klimaanlage, das gemütliche Restaurant mit Kinderecke sowie die Terrasse mit Loungemöbeln lädt zum Entspannen ein. Die gALLeria Bar mit traumhaftem Blick über die pannonische Tiefebene und der ALL IN SPA für die Eltern - das Kinderspielzimmer mit Kinderbetreuung an 6 Tagen der Woche, Lutzmannsburgs größter Kinderspielplatz und die 18-Loch-Minigolfanlage für die Kleinen.

Das Spezielle unseres Hauses -Kinder im Mittelpunkt

Besonderes Augenmerk legt das erfahrene Team vom ALL IN RED auf die kleinsten Gäste. Neben der Ausstattung in den Zimmern wie Babyphone, Babywanne, Wickelauflage, Wasserkocher, Töpfchen- und WC-Aufsatz beeindruckt das ALL IN RED mit einer perfekten Kinderausstattung in den öffentlichen Bereichen. Windeln zur freien Entnahme, Kindertoiletten, Buggies und 40 verschiedene HIPP Baby- und Kindermahlzeiten sowie ein tolles Kinderprogramm für Groß und Klein sind nur ein Teil des großen Angebotes.

Familiennachmittag zu gewinnen!

Die BVZ verlost in Kooperation mit dem Thermenhotel All in Red und dem Gütesiegel Kiddyspace einen entspannenden Familiennachmittag für eine Familie mit 2 Erwachsenen und bis zu 3 Kinder.

Thermenhotel All in Red

Eine lustige Partie Minigolf auf unserer Anlage mit 18 Hindernissen und mit anschließendem Abendessen im Hotel! So werden Sie von unserem Küchenteam verwöhnt: Neben einem großen Vorspeisen und Dessertbuffet haben Sie die Wahl aus 10 verschiedenen Salaten, 2 Suppen, 4 Hauptgerichten mit vielen Beilagen sowie Nudelgerichten und einem eigenen Kinderbuffet.

Teilnahmeschluss ist der 25. September.

Kiddy Space