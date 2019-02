Darin geht er auf humorvolle Weise den folgenden Fragen nach: Ist die Ganztagsschule die Rettung des Bildungssystems oder ist das Bildungsministerium noch zu retten? Handelt es sich bei „unter ferner liefen“ um Österreichs Platz beim Pisatest?

Severin Wurnig

Ist die heutige Jugend dank der Kompetenz zum Googeln dem Wissen näher als je zuvor? Ferner zeigt Ihnen der Lehrer Ferner, wie lustig Schule durch die Augen des Kabarettisten sein kann. Wie schon bei „Schule, oida“ ist erneut Regisseurin Marion Dimali Ferners persönliche Schulinspektorin.

Die BVZ verlost Tickets für das Kabarett von Andreas Ferner am 8. März in der Cselley Mühle in Oslip. Teilnahmeschluss ist der 04. März.

