Holiday on Ice Atlantis heißt die Zuschauer in dem wohl prachtvollsten, reichsten und zauberhaftesten Inselreich aller Legenden willkommen: Atlantis. Mit „Atlantis“ zeigen 35 Eiskunstlaufprofis atemberaubende Eis- und Luftakrobatik und überraschende Effekte in einer mitreißenden Live-Darbietung. Holiday on Ice Atlantis kommt von 16. bis 27. Jänner 2019 in die Wiener Stadthalle.