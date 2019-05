"Best of Austria meets Classic" vor Schloss Schönbrunn.

Es war das absolute Gipfeltreffen der rot-weiß-roten Superstars beim 60. Jahr-Jubiläum der Wiener Stadthalle. Marianne Mendt, Stefanie Werger, Gert Steinbäcker und Schiffkowitz, OPUS, Seiler und Speer, Pizzera und Jaus, Conchita und Wolfgang Ambros – alle Austropop-Größen waren versammelt.

„Best of Austria meets Classic“ war rundum ein voller Erfolg. Darum kommen die Genannten 2019 noch einmal zusammen, um dem Austro-Pop ein Denkmal zu setzen. Dazu konnten weitere Stars gewonnen werden: Ina Regen und Mathea, sowie EAV feat. Lemo bereichern die Starriege am 3. Juli vor Schloss Schönbrunn.

Die BVZ verlost Karten für die Show am 3. Juli vor dem Schloss Schönbrunn. Kennwort: Best of Austria. Einsendeschluss ist der 24. Juni.