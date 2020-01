Ballfreunde und Tanzbegeisterte sind am 31. Jänner in der Martinskaserne in Eisenstadt gut aufgehoben: Der Garnisonsball des Militärkommandos Burgenland findet hier statt und versammelt zahlreiche Gäste aus dem ganzen Land. Vorverkaufskarten dafür gibt es ab 7. Jänner 2020 von Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, in der Martinskaserne zu kaufen. Bei der BVZ-Fotobox kann sich jeder Gast sein persönliches Ballfoto gestalten und gratis mit nach Hause nehmen. In der BVZ-Disco heizt DJ Cosmic den Ballgästen ordentlich ein.

Die BVZ verlost Tickets für den Garnisonsball am 31. Jänner 2020 in der Martinskaserne in Eisenstadt. Kennwort: Garnisonsball. Einsendeschluss: 15. Jänner.