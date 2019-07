Romantikwochenende oder Landpartie, Weinkost oder Festspielabend, Hochzeitsnacht oder Geburtstagsgeschenk – d as „Rose & Bird Cottage“ verwöhnt Sie und Ihre(n) Liebste(n) mit dem verspielt-romantischen „Laura Ashley Charme“ im südenglischem Landhausstil.

Kuscheln Sie im Himmelbett und starten Sie in einen „perfect day“ mit Ihrem ganz privaten Wohlfühlfrühstück im Oleander Garten oder unterm Rosenbogen. Entdecken Sie mit den Fahrrädern oder der Vespa Schloss Esterhazy, die Storchenstadt Rust oder finden Sie mit einem Picknickkorb Ihren schönsten „Platz an der Sonne“. Genießen Sie die schönsten Seiten burgenländischer Gastlichkeit, köstliche Speisen und die besten Weine des Landes in bezauberndem Ambiente.

Die BVZ verlost in Kooperation mit Kiddyspace und dem Oleander Heuriger in Trausdorf eine Übernachtung im Romantikzimmer für zwei Personen inklusive Frühstück.

Teilnahmeschluss ist der 23. Juli.