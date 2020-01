Wer am Valentinstag entspannte Stunden mit dem oder der Liebsten verbringen will, ist in der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen bestens aufgehoben. Für ruhige Momente zu zweit stehen die großzügige Wellness- und Thermalwasserlandschaft mit Innen- und Außenbecken sowie ausgedehnten Ruheräumen mit Ausblick in die Natur zur Verfügung. Im Exklusivbereich im ersten Stock des Thermenatriums lässt es sich besonders gut abschalten.

Entspannt im Exklusivbereich der St. Martins Therme und genießt einen Tag mit freiem Eintritt in die Saunalandschaft sowie in die exklusive See-Sauna und vielen weiteren Premiumleistungen. Die BVZ verlost für den Valentinstag am 14. Februar Galerientickets für die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen.

Kennwort: St. Martins Therme.

Einsendeschluss: 2. Februar.

Einsendungen per Mail an: gewinnspiel@bvz.at, per Post an BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt oder auf BVZ.at. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass personenbezogene Daten dem Veranstalter weitergeleitet werden, um die Ticketaushändigung am Veranstaltungstag zu ermöglichen.