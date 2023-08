Wir verlosen Tickets für den „Gin Markt“ am 23. September in Wien

Der Ginmarkt ist das erste Festival Österreichs, dass sich exklusiv mit dem Thema Gin und Filler befasst. Über 50 verschiedene Marken aus Österreich und der ganzen Welt werden mit exklusiven Gin-Kostproben begeistern.

Ob würziger oder süßer Geschmack, mit blumigen oder Zitrusnoten – die Geschmackspalette am Ginmarkt 2023 wird alle erdenklichen Nuancen bieten. Wer sich also durch das gesamte Spektrum an Gins kosten will, ist hier definitiv richtig! Hinzu kommen unterschiedliche Tonic- und Filler-Varianten, damit auch hier für jeden Geschmack das Richtige dabei ist. Die grandiose Atmosphäre, Live-DJ, Ginwalks und die gute Stimmung machen den Ginmarkt zu einem unvergesslichen Festival für alle Besucher.

Die BVZ verlost Tickets für den „Gin Markt“ am 23. September für den Slot 1 von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Ottakringer Brauerei in Wien. Kennwort: Gin Markt. Einsendeschluss: 12. September.