Verwahrlost aber high Die BVZ verlost Tickets für Günter Schütter in der KUGA

Lesezeit: 2 Min

Foto: Ingo Pertramer

„Ich erzähle einfach aus meinem Leben. An das was ich mich halt noch erinnern kann“. Schütter, Burgenländer seit Geburt an, zeigt erstmals sein großes Potenzial. Das ganz ganz groß werden – oder auch nicht! Die BVZ verlost Karten für die große Günter Schütter Show.

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter Szene-Urgestein. Musiker. Tausendsassa. Es gibt viele Bezeichnungen für Günter Schütter. „Ja, was macht der Schütter eigentlich?“, fragt sich die Bestsellerautorin Martina Parker ständig. „Irgendwas mit Kultur“, antwortet Schütter dann immer. Und jetzt steht er endlich auch selber auf der Bühne. Der gebürtige Burgenländer liebt seine Heimat. Und doch muss sie im ersten Kabarettprogramm ganz schön was einstecken. Oder sind es doch nur die Bewohner mit denen er eine gewaltige Hassliebe entwickelt hat? Wobei: Die Liebe ist viel größer als der Hass. Und dieser in diesem Fall ein sarkastisches Spiegelbild seiner Mitbewohner. Gott und der Teufel haben Schütters Exzesse satt. In einem noch nie da gewesenem Tribunal werden Schütter die Leviten gelesen. Bis eine übergeordnete Instanz auftaucht. Sein eigentlicher Feind. Und dann gehts richtig rund! Alle drei stellen ihm eine fast aussichtslose Aufgabe. Er muss ein Kabarettprogramm auf die Bühne bringen – mit Auflagen! Viel Zeit bleibt ihm nicht! Nach 12 Jahren Arbeit ist es endlich soweit. Der Szene Urgestein Günter Schütter bringt eine bitterböse, autobiographische Show auf die Bühne. Die BVZ verlost Tickets für „Verwahrlost aber high“ am 3. Februar in der KUGA Großwarasdorf. Teilnahmeschluss ist der 29. Jänner