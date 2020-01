"Sonnenland - der Bezirk Oberpullendorf" gewinnen!.

Der Bezirk Oberpullendorf ist anders als andere Bezirke. Viele Dörfer haben ein Thema, wodurch sie sich von ihren Nachbarn unterschieden. Sei es die Milch in Horitschon, Keramik in Stoob, Korbflechten in Piringsdorf, die Ofenmaurer in Neutal, die Zimmerleute der Ramaza, die Blaufärber in Steinberg, die Federnschleisser von Weingraben und die Fahnenschwinger von Neckenmarkt.

