Cometogether mit Mathias Berthold.

„Positives Denken allein hilft auch nicht“ – unter diesem Motto bietet der erfolgreiche ÖSV-Skitrainer Mathias Berthold in seinem neuen Buch mentales Krafttraining für den Dschungel des Alltags. Er thematisiert das Wechselspiel zwischen Überblick und Zielfokus, Gelassenheit, Zweifel und Glaube an sich selbst. Bei einem Cometogether am 24. März im Kulturzentrum Neufeld hält der gebürtige Vorarlberger eine Lesung mit Möglichkeit zum Netzwerken. Die VIP-Tickets um 70 Euro beinhalten einen Sektempfang ab 18 Uhr, eine Wein- und Ginbar, ein Flying Buffet nach der Lesung, einen fixen Sitzplatz und ein persönlich signiertes Buch zum Vorzugspreis.

Die BVZ verlost VIP-Karten für das Cometogether am 24. März im Kulturzentrum Neufeld. Einsendeschluss: 14. März.