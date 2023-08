Jetzt Gutscheine für den Genusswandertag am Kogelberg gewinnen!

Den Kogelberg von seiner genussvollen Seite erleben — am 9. September findet hier die erste Genusswanderung für Groß und Klein statt. Neben einer Wander- und einer Bummelzugroute gibt es bei den verschiedenen Stationen auch musikalische Unterhaltung, ein Kinderprogramm, Naturpark-Spezialitäten und andere Köstlichkeiten. Und das immer mit fantastischem Blick auf das Umland. Die Strecke ist großteils kinder- und seniorengerecht.

Die BVZ verlost Gutscheine für den ersten Genusswandertag am 9. September am Kogelberg. Dieser Gutschein kann für Speisen & Getränke bei allen acht Stationen am Kogelberg eingelöst werden. Kennwort: Genusswandertag. Einsendeschluss: 2. September.