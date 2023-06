Wir verlosen Tickets für „Wine & Sound“ in Deutschkreuz

Das Weingut K+K Kirnbauer aus Deutschkreutz zeigt seine besten Tropfen in Wine&Sound-Format. Weinliebhaber genießen hier einen lässigen Nachmittag in den sonnigen Weingärten des Blaufränkischlandes mit Groundlevel Vienna und Soundvibes. Als Live-Act tritt Cosy Famous auf. Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste von Fleischbank by Poor.

Die BVZ verlost Tickets für „Wine & Sound“ am 17. Juni im Weingut K+K Kirnbauer in Deutschkreutz. Kennwort: Wine & Sound. Einsendeschluss: 11. Juni.