Seit Leo Hillinger den väterlichen Weinhandel übernahm, entwickelte er diesen durch den Zukauf bester Lagen im Nordburgenland rund um die Gemeinden Jois, Oggau und Rust zu einem österreichischen Musterbetrieb. Die hohe Qualität der Weine basiert vor allem auf der Verbindung von einer biologischen Bewirtschaftung mit einer modernen Kellertechnik. Die für das Leithagebirge typischen Bodenformationen – von tonhaltigem Kiesschotter über Leithakalk bis hin zur spannenden Mischung aus Kalk und Schiefer in den Spitzenlagen – lassen Weine entstehen, die ihre Herkunft stolz vor sich hertragen. Konsequentes Qualitätsdenken und nachhaltige Innovationen finden ihre Anerkennung in zahlreichen Auszeichnungen für das Weingut Leo HILLINGER.

Wolfgang Prummer

2004 erfüllte sich Leo HILLINGER seinen Traum vom eigenen, modernen Weingut. Der Platz dafür ist nicht zufällig gewählt. Von hier aus ist alles im Blick, was seinen Wein ausmacht: das Leithagebirge, der Neusiedler See und die ferne Ebene, in der sich der See zu verlaufen scheint. Im Weingut wird nicht nur der Wein gekeltert. Der Wein wird hier auch gelebt – im Keller, der in den Hang hinein gebaut wurde, und in den darüber liegenden Räumlichkeiten. Gerne sind Leo HILLINGER und sein Team bereit, Einblicke in diese Weinwelt zu gewähren. Bei Führungen, Verkostungen oder auch bei Ausfahrten in die Weinberge. Am und rund um den HILL dreht sich alles um den Wein. Um Lebensfreude, um Genuss, um das Besondere.

Wolfgang Prummer

Genießen Sie perfekte Momente am Hill 1 und erleben Sie „more than wine“ mit seinen kulinarischen Erlebnissen.