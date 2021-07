Am 6. und 7. August laden die Lutzmannsburger Winzer jeweils ab 15 Uhr zur Weinriedenwanderung. An zwei Tagen haben Weinliebhaber Gelegenheit, die Lutzmannsburger (Rot-)Weine im idyllischen Ambiente am Lutzmannsburger Hochplateau zu genießen. Kinder erwarten wieder ein Weinrieden-Spürnasenquiz und Goodies von der Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau. Der Rundweg von rund 2,5 Kilometer ist barrierefrei begeh- oder befahrbar.

Die BVZ verlost einen Rotweinerlebnis Lutzmannsburg Weinkarton. Einsendeschluss: 29. Juli.