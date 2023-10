Jetzt Eintrittskarten für die Amethyst Welt Maissau gewinnen

1845 ist der violett schimmernde Edelstein hier – am Übergang zwischen Wald- und Weinviertel – erstmals entdeckt worden. Diesem Naturwunder ist das wetterfeste Top-Ausflugsziel Amethyst Welt Maissau gewidmet, das die Welt der Edelsteine für Klein und Groß in unvergesslicher Form erlebbar macht. Herzstück ist der Amethyst-Schaugang. Rund 40 Meter des Amethyst-Verlaufes wurden aufgeschlossen und ermöglichen Zugang zur weltgrößten freigelegten Amethyst-Ader. Zweite Hauptattraktion ist das 2012 errichtete Edelsteinhaus. Die schönsten Edelsteine sämtlicher Kontinente mit der unglaublichsten Farbenpracht und Leuchtkraft versetzen Besucher darin in Staunen.

Die BVZ verlost Tickets für „Amethyst Welt Maissau“ vom 26. Oktober bis 1. November in Maissau. Kennwort: Amethyst Welt Maissau. Einsendeschluss: 12. Oktober.