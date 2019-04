Werde Festival-Reporter und halt die ausgelassene Stimmung am Campinggelände mit deiner Kamera fest. Schreibe uns, warum gerade du der beste BVZ-Festivalreporter bist. Auf die besten Einsendung wartet ein Festivalpass auf dich.

Rein von den Festivaltagen her ergibt sich schon ein recht klares Bild, wo der Nova Rock Weg heuer musikalisch hinführt. Entscheidend ist die große Bandbreite, die das Nova Rock Festival zu einem spektakulären Erlebnis werden lässt.

Und schon wieder jede Menge Spitzenbands neu im Line Up! Erstmalig in der deutschsprachigen Festival Historie werden „Die Ärzte“ und „Die Toten Hosen“ auf einem Festival auftreten. Bands wie Slipknot, The Cure, The Smashing Pumpkins, Dropkick Murphys, Slash, Papa Roach, New Model Army, In Flames und viele mehr heizen den Fans auf den Nickelsdorfer Pannonia Fields ordentlich ein.

Schöner gemischt könnte das Programm aller Bands kaum sein. Weitere Infos auf: www.novarock.at

Schreibt uns bis 15. Mai unten im Gewinnspielfeld, warum gerade ihr die besten BVZ-Festivalreporter seid oder sichert euch jetzt schon Tickets im BVZ-Ticketshop!