Jetzt Tickets für Jeremy Loops gewinnen!

Eigentlich wollte Jeremy Loops – ganz solide – ja als Banker oder Unternehmensberater auf dem Finanzmarkt Karriere machen. Zum Glück hat sich der junge Mann ­– heute langhaariger Umweltaktivist – damals nach dem Ökonomiestudium dann aber doch nochmal um entschieden, die Loop-Station unter den Arm geklemmt und seine musikalische Karriere gestartet. Nicht minder erfolgreich…

In seiner Heimat Kapstadt genießen seine Live-Shows längst Kultstatus und mit seinen Releases schaffte er es gar landesweit an die Spitze der Charts. Da ließ auch der internationale Durchbruch nicht lange auf sich warten und so tourte er bald als Opener für Twenty One Pilots und verkaufte seine erste eigene Tournee mit beachtlichen 30.000 Tickets ebenso aus. Eine eigene Headline-Show in der kultigen O2 Academy Brixton in London war ein weiterer Meilenstein außerhalb Südafrikas.

Was seinen Erfolg dabei ausmacht, ist die Mischung der Genres, die unweigerlich ins Ohr geht – moderner Folk mit urbanem Einschlag, der von sanften, mitreißenden Balladen bis zu hymnischen, arena-tauglichen Knallern reicht. Und die Show und Live-Qualitäten des Musikers sind es, die ihr übriges tun. Ganz untypisch im Vergleich zu vielen anderen Singer-Songwritern, ist Jeremys Show von Anfang bis Ende hochenergetisch, engagiert und pulsierend. Mit Loop-Station, Keyboards, Mundharmonika, Saxofon und etlichen exotischen Instrumenten werden Konzerte von Jeremy Loops rasch zu veritablen Partys.

Mit all den bereits erreichten Erfolgen steht der Singer-Songwriter nun mit einem weltweiten Major-Vertrag mit Universal Music sowie einer wachsenden Liste erstklassiger Co-Autor:innen und Produzent:innen für sein noch unbetiteltes drittes Album am Anfang eines komplett neuen Kapitels. Und auch für dieses Kapitel bleiben die Grundsätze die gleichen: „Großartige Songs schreiben und großartige Shows spielen", sagt er. „Wenn wir das richtig machen, kommt alles andere von selbst.“

JEREMY LOOPS (ZA)

Support: AMISTAT (AU)

19.09.2022, Gasometer Wien

Wir verlosen Karten! Teilnahmeschluss ist der 11. September.