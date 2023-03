Jetzt Tickets für das Musical „All you need is love“ gewinnen!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

1960 schlossen sich John, Paul, George und Ringo zu der Band „The Beatles“ zusammen. Es folgte ein Jahrzehnt, in dem die sogenannten „Fab Four“ Musikgeschichte schrieben und Hits für die Ewigkeit hinterließen. 1963 erschien mit „Please Please Me“ das erste Album und bis heute sorgt ihre Musik noch weltweit für Euphorie. Die MusicalBiographie „All you need is love“ begeisterte bereits ein Millionenpublikum und bringt zum 60-jährigen Jubiläum des Premieren-Albums den Zauber dieser Zeit zurück auf die Bühne: am Freitag, dem 21. April um 20 Uhr in der Wiener Stadthalle F.

Die BVZ verlost Tickets für das Musical „All you need is love“ am 21. April in der Wiener Stadthalle. Beginn ist um 20 Uhr. Das Kennwort für das Gewinnspiel lautet: All you need is love. Am 11. April ist Einsendeschluss.