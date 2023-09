Wir verlosen Tickets für das Konzert von Andreas Gabalier!

ür seine Arena-Shows im Frühjahr gibt es nur noch wenige Tickets, die Open Air-Termine sind ebenfalls zum größten Teil schon so gut wie ausverkauft – jetzt geht DER VolksRock„n“Roller im Rahmen seiner Tournee “Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu“ über die Grenzen des deutschsprachigen Raums hinaus.

„Meine Fans sind einfach der Wahnsinn“, freut sich Gabalier . Natürlich werden auch auf dieser Tour Dirndl und Lederhosen das Bild beherrschen. Es wird gesungen, getanzt, gefeiert und bisweilen auch ganz still gelauscht, denn das kann der Musiker aus der Steiermark: seine Fans begeistern und mitreißen.

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert „Andreas Gabalier“ am 4. November in der Wiener Stadthalle. Das Kennwort ist Gabalier. Einsendeschluss ist am 5. Oktober.