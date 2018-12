Die 24 Stunden Burgenland Extrem Tour ist ein großes Abenteuer, ein Weg zu neuen Erfahrungen, zu neuen Freundschaften.

120 Kilometer im Winter zu gehen oder zu laufen ist eine lange und weite Reise. Eine Reise, die rund um den Neusiedler See führt, aber auch einen Weg zu sich selbst beinhaltet.

Unter dem verbindenden 24 Stunden Spirit „LIVE LOVE MOVE“ treffen sich unzählige Extremsportler, Freizeitsportler, Frauen und Männer aus allen Regionen und vielen Nationen, um die Grenzen der körperlichen Belastbarkeit zu spüren. Bei der vergangenen 24 Stunden Burgenland Extrem Tour haben sich 3.500 StarterInnen auf den Weg gemacht.

Am 25. Jänner 2019 startet die achte Auflage der 24 Stunden Burgenland Extrem Tour. Mit einigen Neuerungen: Neben Oggau mit 120 Kilometer und Apetlon mit 60 Kilometer wird es 2019 – anlässlich 30 Jahre Mauerfall und Ende des Eisernen Vorhanges – auch in Ungarn einen Startort geben.

Der 80 Kilometer lange „Memorial Trail“ führt von Hegykö nach Oggau. In Neusiedl am See geht „School of Walk“ für Schüler und Schülerinnen in die zweite Runde. Mit am Start ältere Menschen, die im Rahmen von „Golden Walker“ gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen ein Generationen übergreifendes Abenteuer erleben wollen. Anmeldung und weitere Infos unter www.24stundenburgenland.com.