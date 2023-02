Jetzt Karten für den Hirschkogel am Semmering gewinnen!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Skifahren, Snowboarden, Rodeln und so viel mehr bietet das Skigebiet Semmering Hirschenkogel. Das Pistenangebot umfasst 14 Pistenkilometer, wobei 13 davon weltcupfähig beleuchtet sind. Rodelspaß für Groß und Klein bietet die drei Kilometer lange und am Abend beleuchtete Erlebnis-Rodelbahn. Ideal für einen After-Work Ausflug oder mit ein paar Freunden: Ein Ski- oder Rodelausflug lässt sich perfekt mit dem Besuch im Panorama Restaurant Liechtensteinhaus mit besten Schmankerln und besonderem Ambiente am Gipfel des Hirschenkogels kombinieren.

Die BVZ verlost Tages- und Nachtkarten für den Hirschenkogel am Semmering. Kennwort: Semmering. Einsendeschluss: 16. Februar.