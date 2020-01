Mehr als 250 Aussteller bringen Österreichs Brautpaare in Hochzeitsstimmung. Sie finden Must-Haves genau so wie Produkte, Dienstleistungen, Expertenrat, Unterstützung und Ideen, die den Hochzeitstag zum schönsten Tag im Leben zweier Menschen machen. Tischdekoration, kreatives Tortendesign, eleganter Brautschmuck, Bilderbuchlocations und Hochzeitsmode – hier gibt es alles für die perfekte Hochzeit.

Wer Jubiläen, Feiern und Feste organisiert, ist auf der „Trau Dich“ ebenso gut aufgehoben wie Brautpaare in spe. Die Brautmodenschau ist wie jedes Jahr ein Highlight für Braut, Bräutigam und die ganze Hochzeitsgesellschaft. Hochzeitspaare erhalten im Rahmen von Workshops und Vorträgen wertvolle Planungstipps, Ratschläge und Insiderkniffe von ausgewählten Hochzeitsexperten.

Die BVZ verlost Tickets für die Hochzeitsmesse in Wien vom 24. bis 26. Jänner. Kennwort: Hochzeitsmesse. Einsendeschluss: 23. Jänner.

Einsendungen per Mail an: gewinnspiel@bvz.at, per Post an BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt oder auf BVZ.at. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass personenbezogene Daten dem Veranstalter weitergeleitet werden, um die Ticketaushändigung am Veranstaltungstag zu ermöglichen.