Die legendäre Cher kommt nach über 15 Jahren wieder live nach Österreich. Die multitalentierte, mit Oscar, Emmy und Grammy ausgezeichnete Ikone wird auf ihrer „Here We Go Again“-Tour ihre Fans hierzulande am 7. Oktober in der Wiener Stadthalle begeistern.

Cher wird ihrem Publikum neben einer Reihe von Hits aus ihrem riesigen Repertoire auch neue Songs aus dem aktuell erschienenen Album „Dancing Queen“ – Chers Hommage an die Musik von ABBA – darbieten.

Ihre Karriere startete die Pop-Ikone in den 1960er-Jahren als Teil des Pop-Duos Sonny & Cher und verzeichnete dabei unvergleichliche Erfolge. Sie gilt bis heute als eine der größten Entertainerinnen der Welt.

Als weltweit gefeierter Superstar seit über fünf Jahrzehnten, hat Cher mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und zahlreiche Herausforderungen gemeistert – darunter waren Aufnahmen, Konzerte, Filme, Broadway-Auftritte, Fernseh-Auftritte und Regieführung.

Im vergangenen Jahr kehrte Cher schließlich auf die Kinoleinwand zurück mit einer beeindruckenden Performance im Film „Mamma Mia 2 - Here We Go Again“ – gefolgt von der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Dancing Queen“, welches von diesem Film inspiriert wurde.

