"Das Phantom der Oper" auf Tournee in Österreich.

Auf Basis der weltbekannten Romanvorlage von Gaston Leroux erwecken Librettist Paul Wilhelm und Komponist Arndt Gerber „Das Phantom der Oper“ zum Leben. Das Musical über die Geschichte des entstellten Mannes mit der Maske ist ab jetzt wieder auf Tournee durch ganz Österreich. Begleitet von einem großen Orchester überzeugen die Darsteller durch ihre gesangliche und schauspielerische Leistung. Während der über zweistündigen Aufführung entführen einprägsame Melodien, zeitgenössische Kostüme und Frisuren, sowie ein authentisches Bühnenbild das Publikum in das Paris des 19. Jahrhunderts.

Phantom der Oper – Die BVZ verlost Tickets für den 16. Jänner in der Wiener Stadthalle. Kennwort: Phantom der Oper. Einsendeschluss: 13. Jänner.

