Die lustigste Paartherapie mit Isabella Woldrich .

Mit einem Best Of feiert die Kabarettistin Isabella Woldrich am 15. September in Eisenstadt ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum. Sie beschreibt Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen in charmanter Weise und erklärt höchst pointiert, wie ein Miteinander funktionieren kann.

Die BVZ verlost Tickets für „10 Jahre Beziehungs Kabarett“ am 15. September im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt. Kennwort: Woldrich. Einsendeschluss: 2. September.