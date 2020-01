Seit siebzehn Jahren serviert Palazzo in Wien seine ebenso köstliche wie unterhaltsame Mischung aus Haute Cousine und bestem Entertainment. Seit 2013 ist Haubenkoch Toni Mörwald Gastgeber im Spiegelpalast.

Den Anfang der vier Gänge machen Bio-Steingarnelen auf Erdäpfelcreme mit Ananas und Sellerie. Darauf folgt eine „Soupe de Carottes“. Der Hauptgang der Spielzeit ist ein Roastbeef mit grünem Pfefferrahm, grünem Spargel, Ricotta-Ravioli und Bohnengemüse. Als süßer Abschluss erwartet die Gäste ein Schokoriegel mit Tonkabohne und Himbeersorbet. Diese Höhepunkte aus der PALAZZO-Küche verbinden sich mit dem humorvollen Programm „Ladies First“. Begleitet wird die Geschichte von Artisten und Künstlern aus aller Herren Länder sowie einer grandiosen Live-Band.

Die BVZ verlost Tickets für den 25. Jänner im Palazzo in Wien. Kennwort: Palazzo. Einsendeschluss: 23. Jänner.

Einsendungen per Mail an: gewinnspiel@bvz.at, per Post an BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt oder auf BVZ.at. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass personenbezogene Daten dem Veranstalter weitergeleitet werden, um die Ticketaushändigung am Veranstaltungstag zu ermöglichen.