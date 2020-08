Die international bekannte Geigerin Bojidara Kouzmanova-Vladar und ihr Mann Wolfgang Vladar haben sich in Neckenmarkt niedergelassen. Beide sind passionierte Weinliebhaber und möchten ein „Klassik-Festival“ etablieren. So entstand der Plan zu einer Konzertreihe, die dem Wiener Publikum Neckenmarkter Weine und dem Neckenmarkter Publikum klassische Musik näherbringen soll. „Edler Klang und feine Weine“ ist ein Zyklus mit jährlich vier Konzerten, zwei in Neckenmarkt, zwei in Wien. Das Sommerkonzert soll jeweils in einem Neckenmarkter Weingut stattfinden, wobei der Startschuss heuer im Weingut Wellanschitz am 5. September fällt.

Die BVZ verlost Tickets und je eine Flasche Blaufränkisch für „Edler Klang & feine Weine“ am 5. September in Weingut Wellanschitz in Neckenmarkt. Teilnahmeschluss ist der 30. August.