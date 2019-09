Die KUGA in Großwarasdorf ist bekannt für erstklassige und außergewöhnliche Events, die verschiedenen Kunstrichtungen eine Bühne bieten. So sind auch folgende Events Teil des Veranstaltungsreigens der KUGA:

Jazz & Wein ist eine beliebte Kombination aus Musik und kulinarischem Genuss. Am 4. Oktober stammt Ersteres vom Musikverein Unterpetersdorf, Letzteres liefern die Eichenwaldweine aus Horitschon. Das erklärte Ziel der Eichenwaldweine ist es, rund um die Leitsorte Blaufränkisch durchgehend regions- und sortentypische Weine auf hohem Qualitätsweinniveau zu produzieren.

Die preisgekrönte Kabarettistin Nadja Maleh besucht die KUGA am 18. Oktober. Wieder einmal begibt sie sich in ihre multiple Welt von schrägen Frauencharakteren. Vielseitig in Sprache, Darstellung und Gesang zieht sie Zwischenmenschliches pointiert durch den Kakao.

Schließlich gastiert am 7. Dezember noch Amadeus-Award-Gewinnerin „Die Mayerin“ in der KUGA. Die Mayerin, Shootingstar der österreichischen Musikszene, geht mit ihrem Debutalbum „Sternschnuppn“ auf Weihnachtstour. Und macht damit heuer zum zweiten Mal Halt in der KUGA. Mit einer Mischung aus bekannten Weihnachtsliedern wie „Drummer Boy“ oder „Feliz Navidad“ und Songs ihres aktuellen Albums wie „Guade Söh“ oder „Zwischen Himmel und Erde“ bietet die Mayerin den perfekten Rahmen, um in Weihnachtsstimmung zu kommen.

