Element of Crime hat einen unverwechselbaren Stil in Sachen Song, Sound und Haltung. Es gibt keine andere deutschsprachige Band, die diese Mischung aus Folkrock und Blues, Artrock und Kinderlied in die Welt brächte, ohne darüber nachzudenken, ob das gerade in den Zeitgeist passt oder nicht.

Die BVZ verlost Tickets für „Element of Crime“ am 9. Juli in der METAstadt in Wien. Teilnahmeschluss ist der 28. Juni.