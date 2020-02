Eva-Maria Marold ist "Vielseitig desinteressiert".

Eva Maria Marold ist Schauspielerin, Hausfrau, Kabarettistin, Sängerin, Mutter, Autorin, Moderatorin und Tänzerin – jedenfalls ist sie vielseitig. Aber jetzt ist sie auch noch vielseitig desinteressiert! In ihrem neuen Kabarettprogramm geht sie der Frage auf den Grund, warum Gegensätze so wichtig sind und ob das Gegenteil von etwas Schlechtem automatisch etwas Gutes ist. Wäre es vielleicht besser einseitig interessiert zu sein anstatt vielseitig desinteressiert? Auf ihre typisch freche und humorvolle Art nimmt sie menschliche Verhaltensmuster unter die Lupe.

Die BVZ verlost Tickets für „Vielseitig desinteressiert“ am 19. März im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt. Beginn: 19.30 Uhr. Kennwort: Vielseitig. Einsendeschluss: 10. März.

