Auch in der zweiten Jahreshälfte wird Herbert Grönemeyer mit seiner Band auf Tournee gehen. Nach enormem Publikumsinteresse kommt er am 12. September nach Wien für ein Zusatzkonzert in die Wiener Stadthalle.

Hier wird er Lieder aus seinem aktuellen Album „Tumult“ zum Besten geben, zum Beispiel „Sekundenglück“, „Bist Du da“, „Doppelherz“ und viele mehr. Selbstverständlich fehlen auch seine größten Hits nicht, wie „Männer“, „Bochum“, „Flugzeuge im Bauch“ und natürlich: „Ich hab Dich lieb“. Diesen Song spielt er exklusiv in Österreich. Restkarten gibt es noch auf oeticket.com.

So kommt ihr an eure Tickets:

Am 13. September gibt Herbert Grönemeyer ein Open Air-Konzert in Schladming. Die BVZ verlost Tickets für das Konzert von Herbert Grönemeyer am 12. September in der Wiener Stadthalle. Kennwort: Grönemeyer.

Einsendeschluss: 3. September.

