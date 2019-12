Mit der Geschichte von „Holiday on Ice Showtime“ nehmen bis zu 40 der besten Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen der Welt von 29. Jänner bis 9. Februar 2020 das Publikum in der Wiener Stadthalle mit auf die Reise durch die Erfolgsgeschichte von Holiday on Ice. Neben einer mitreißenden Geschichte erwartet die Besucher und Besucherinnen ein Showerlebnis mit vielen Highlights. Zu diesen zählen Hologramm-Effekte, ein bespielbarer Globus sowie eine Dampflok, die auf die Eisbühne fährt. Rund 300 brillante, handgefertigte Kostüme erschaffen eine farbenprächtige und extravagante Kostümwelt.

Wir verlosen Karten!

Die BVZ verlost Tickets für den 30. Jänner in der Wiener Stadthalle. Kennwort: Holiday on Ice. Einsendeschluss: 22. Dezember.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich auch jetzt Tickets sichern auf BVZ.at/ticketshop!