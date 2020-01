Was 1996 mit 1.800 Quadratmetern „klein“ begann, hat sich in jeder Hinsicht zum Großereignis in den Wintermonaten entwickelt. Auch in dieser Saison können sich die Besucher wieder auf Eislaufen in einer einzigartigen Dimension freuen.

Von den Neuerungen im vergangenen Jahr wurde kein Millimeter abgerückt und so führt der große Spaß am Eis wieder über 9.000 Quadratmeter – vom weitläufigen Areal auf dem Rathausplatz über die romantischen Traumpfade im Park bis hinauf in den ersten Stock, auf die 880 Quadratmeter große Eisterrasse Sky Rink.

