Es reicht. Der Versuch eine Demokratie in Österreich zu installieren ist gescheitert, das Wahlvolk sehnt sich nach klaren Ansagen und einem Grund, nicht zu den Urnen schreiten zu müssen. Es ist also an der Zeit das Projekt Republik Österreich zu beenden.

Mit sofortiger Wirkung werden im ganzen Land Kampfhunde verschenkt, Kindergartenplätze in Brennpunkten verlost und Menschen mit schlechtem Musikgeschmack zu Lippizzanern ausgebildet.

Sie regiert absolutistisch, duldet keinen Widerspruch und erträgt keine Zwischenrufe. Sie ist gekommen, um zu regieren. Magda Leeb ist die Kaiserin von Österreich. Denn das eine ist klar: Dieses Land braucht einen starken Mann. Das beweist Leeb in ihrem Kabarett „Magda Leeb – Die Kaiserin von Österreich“.

