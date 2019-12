Alle Jahre wieder gibt es Rockmusik live im Messezentrum Oberwart. Am Mittwoch, dem 25. Dezember (21 Uhr), geht „Kixxmas 2019“ über die Bühne. Die Veranstaltung, die Kultstatus erlangt hat, geht in das 29ste Jahr.

Attila Farkas „Lofnitz Rocker“ spielen Good Old Rock’n’Roll. Geboten wird Musik der 60er & 70er Jahre.

Veranstalter Joe Schneider: „Das Südburgenland war immer eine Hochburg für Veranstaltungen mit Live-Rockmusik. Diese Tradition soll aufrechterhalten werden.“ Zur Tradition ist es auch geworden, jungen Bands eine Auftrittsmöglichkeit in großem Rahmen zu bieten. Heuer werden die Bands „8er Eisen“, „Lofnitz Rocker“ und „URAS“ dem Publikum ordentlich einheizen. „8er Eisen“ sind eine fünfköpfige Blues- und Rockcoverband aus Ollersdorf, die der Musik der 60er, 70er und 80er Jahre verfallen ist.

Die „Lofnitz Rocker“ sind sechs Musiker aus der Oststeiermark, denen der Sound der 60er und 70er zur Leidenschaft geworden ist. Bunt, schrill, sexy und die volle Breitseite 90er Trash-Pop-Rock machen „URAS“ zu der Partyband schlechthin.

Die BVZ verlost 10x2 Karten für „Kixxmas 2019“ am 25. Dezember in der Messehalle Oberwart. Sendet ein Mail mit dem Kennwort: Kixxmas, an: gewinnspiel@bvz.at oder macht einfach online mit, Einsendeschluss: 20. Dezember

Weitere Infos: www.kixx.at