Über 180 Firmen und Modellbau-Clubs sorgen bei der Modell-Baumesse in Wien für Begeisterung bei Fach- und Privatpublikum. Aktuelle Trends und Klassiker des Modellbaus, spektakuläre Vorführungen, Shows und zahlreiche Highlights am Boden, Wasser oder in der Luft machen die Modellbau-Messe zum Publikumsmagneten.

Die BVZ verlost Tickets für die Modell-Baumesse vom 24. bis 27. Oktober in der Messe Wien. Kennwort: Modellbau. Einsendeschluss: 15. Oktober.