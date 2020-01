Seit 40 Jahren verbindet man mit Wiesen im Burgenland nicht mehr nur süße Erdbeeren, sondern auch Sommerfestivals im Grünen, die weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannt wurden. Diesen Sommer sind die „Seer“ in Wiesen zu Gast. Mit dabei sind die oberösterreichischen Newcomer „Nashville“. Gefühlvolle Musik im romantisch-gemütlichen Ambiente von Wiesen ist vorprogrammiert.

Die BVZ verlost Tickets für die Seer am 20. Juni am Festivalgelände in Wiesen. Kennwort: Seer. Einsendeschluss: 5. März.

Einsendungen per Mail an: gewinnspiel@bvz.at, per Post an BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt oder auf BVZ.at. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass personenbezogene Daten dem Veranstalter weitergeleitet werden, um die Ticketaushändigung am Veranstaltungstag zu ermöglichen.